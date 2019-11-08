Самые счастливые страны в ЕС — рейтинг

Наименее счастливыми оказались люди в Латвии.

29% испанцев сказали, что чувствовали себя счастливыми почти всегда depositphotos.com

Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия стали самыми счастливыми странами Европейского Союза в 2018 году. Такие данные опубликовала статистическая организация Европейской Комиссии Евростат.

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76% жителей указанных стран считают себя счастливыми в целом.



74% людей в Люксембурге, 72% в Испании и 70% в Дании также считают себя счастливыми.

29% испанцев сказали, что чувствовали себя счастливыми почти всегда.

Наименее счастливыми оказались люди в Латвии — лишь 31% жителей страны довольны своим состоянием.

В Болгарии таких 35%, в Хорватии — 42%, в Литве — 45%, а в Греции и Румынии — 46%.

Если говорить о ЕС в целом, то 62% людей довольны своей жизнью.

В исследовании принимали участие 25 стран ЕС, кроме Великобритании, Ирландии и Словакии.

Согласно международному индексу счастья, в 2019 году Украина занимает 133 место среди 156 стран мира.

Напомним, Зеленский поручил поднять Украину в Doing Business

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