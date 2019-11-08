Самые счастливые страны в ЕС — рейтинг
Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия стали самыми счастливыми странами Европейского Союза в 2018 году. Такие данные опубликовала статистическая организация Европейской Комиссии Евростат.
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76% жителей указанных стран считают себя счастливыми в целом.
74% людей в Люксембурге, 72% в Испании и 70% в Дании также считают себя счастливыми.
29% испанцев сказали, что чувствовали себя счастливыми почти всегда.
Наименее счастливыми оказались люди в Латвии — лишь 31% жителей страны довольны своим состоянием.
В Болгарии таких 35%, в Хорватии — 42%, в Литве — 45%, а в Греции и Румынии — 46%.
Если говорить о ЕС в целом, то 62% людей довольны своей жизнью.
В исследовании принимали участие 25 стран ЕС, кроме Великобритании, Ирландии и Словакии.
Согласно международному индексу счастья, в 2019 году Украина занимает 133 место среди 156 стран мира.
Напомним, Зеленский поручил поднять Украину в Doing Business
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