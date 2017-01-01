Госбюджет-2020: 64% средств на здравоохранение получит программа медицинских гарантий

В рамках программы медицинских гарантий будет определен объем медицинских услуг и лекарственных средств, которые гарантируются пациентам и оплачиваются из государственного бюджета.

Почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, получит программа медицинских гарантий. Об этом сообщает Урядовый портал.

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В Кабмине утверждают, что уже в апреле 2020 года на всех уровнях медпомощи “деньги пойдут за пациентом“.

Программа медицинских гарантий включает в себя 6 видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию.

“Трансформация системы здравоохранения выходит на второй этап - мы начинаем работать с учреждениями специализированной помощи, которые с апреля 2020 будут получать средства из государственного бюджета по контракту с НСЗУ. Мы запланировали 113,3 млрд грн на медицину в Государственном бюджете следующего года, из которых почти 64% пойдут на программу медицинских гарантий. Она гарантирует, в частности, бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и неонатальную помощи. Речь идет о наиболее распространенных болезнях и состояниях, которые влияют на качество и продолжительность жизни“, - отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время пресс-конференции в рамках семинара для специализированных медицинских учреждений в Днепре.

По словам главы Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко, программа медицинских гарантий заработает в полном объеме с 1 апреля 2020 года.

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В рамках программы медицинских гарантий будет определен объем медицинских услуг и лекарственных средств, которые гарантируются пациентам и оплачиваются из государственного бюджета на основе единых тарифов.



Услуги специализированной медицинской помощи по Программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь, в соответствии с медицинскими показаниями, можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу. Также без направления беспалтно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.

Напомним, бюджет-2019 получил почти 500 миллиардов налогов.



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