Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин работает над облегчением условий ведения бизнеса в Украине — Кулеба

Комментариев: 0
Чиновник подчеркнул, что ведется работа по упрощению выхода украинских компаний на европейские рынки.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
facebook.com

Кабмин работает над облегчением условий ведения бизнеса в Украине и упрощением выхода украинских компаний на европейские рынки. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет Урядовый портал.

Читай также: Зеленский на встрече с представителями табачных компаний: Нам важен рост инвестиций в экономику

Дмитрий Кулеба отметил, что экспорт Украины в ЕС продолжает расти. Европейский Союз остается главным торговым партнером Украины. За январь-август этого года торговля товарами с ЕС принесла 30,1 млрд долларов

Однако, по мнению вице-премьера, при условии сохранения нынешней структуры украинского экспорта его объем в ЕС уже в скором времени может достичь своей “потолка“.

Он отметил, что Украина сейчас сосредоточена на реформировании таможни, установлении более прозрачных правил пересечения таможенной границы. Для этого принят ряд евроинтеграционных законов.

Говоря о других направлениях развития торговли, Дмитрий Кулеба отметил, что считает хорошей перспективой углубления торговых отношений с Китаем.

Напомним, в Украине зарегистрируют новых 16 таможен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: Кулеба, Кабмин, ЕС, экспорт, ведение бизнеса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь