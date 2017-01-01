Кабмин работает над облегчением условий ведения бизнеса в Украине — Кулеба

Чиновник подчеркнул, что ведется работа по упрощению выхода украинских компаний на европейские рынки.

Кабмин работает над облегчением условий ведения бизнеса в Украине и упрощением выхода украинских компаний на европейские рынки. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет Урядовый портал.

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Дмитрий Кулеба отметил, что экспорт Украины в ЕС продолжает расти. Европейский Союз остается главным торговым партнером Украины. За январь-август этого года торговля товарами с ЕС принесла 30,1 млрд долларов



Однако, по мнению вице-премьера, при условии сохранения нынешней структуры украинского экспорта его объем в ЕС уже в скором времени может достичь своей “потолка“.



Он отметил, что Украина сейчас сосредоточена на реформировании таможни, установлении более прозрачных правил пересечения таможенной границы. Для этого принят ряд евроинтеграционных законов.



Говоря о других направлениях развития торговли, Дмитрий Кулеба отметил, что считает хорошей перспективой углубления торговых отношений с Китаем.

Напомним, в Украине зарегистрируют новых 16 таможен.

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