НБУ оценил потребность банков в дополнительном капитале

По негативному сценарию развития экономики дополнительного капитала потребуют 18 банков на общую сумму почти 74 млрд гривен.

Национальный банк провел стресс-тестирования 29 банков и по его базовому сценарию обнаружил потребность 11 финучреждений в дополнительном капитале на общую сумму 35,2 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте регулятора в пятницу, 8 ноября.

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В то же время, по негативному сценарию развития экономики дополнительного капитала потребуют уже 18 банков на общую сумму более 73,8 млрд гривен.

Отмечается, что особенностью нынешнего стресс-тестирования стала пристальное внимание к портфелю потребительских кредитов.

“Оценка устойчивости обнаружила, не все банки, которые активно занимаются потребительским кредитованием, имеют консервативные подходы к определению кредитного риска. Они существенно недооценивают возможное ухудшение качества кредитного портфеля в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария. Такие выводы регулятора должны быть учтены банками“, – говорится в сообщении.

Также указано, что стресс-тестирование проходили 29 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы по состоянию на начало 2019 года.

Напомним, задержан из-за взятки еще один сотрудник НБУ.

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