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Милованов рассказал, почему украинцы переплачивают за товары

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При этом малый бизнес в Украине не развивается.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

Украинцы переплачивают за товары и услуги, но при этом малый бизнес не может развиваться. Все это происходит из-за низкой конкуренции в экономике. Об этом пишет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

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Последние данные говорят, что на рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4 процента от общего объема реализации продукции (товаров, работ и услуг), и почти столько же – 43 процента – на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой.

Милованов утверждает, что это достаточно серьезная проблема, которую общество не осознает.

Что предлагают – повысить конкуренцию в 2 раза в 5-ти проблематичных областях:

  • АПК;

  • табачная отрасль;

  • спиртовая отрасль;

  • рынок минеральных удобрений.

“В спиртовой отрасли будет демонополизация и приватизация. Изменено руководство ГП Укрспирт. Президент подал законопроект о демонополизации отрасли. Больше можно узнать из пресс-релиза и видео совещания с Президентом Зеленским в Тернополе на прошлой неделе”, – отметил он.

Милованов отметил, что в табачной отрасли создана рабочая группа с бизнесом и правительством по решению проблем отрасли. В области АПК происходят наибольшие изменения. Улучшается система финансовой поддержки агросектора, с фокусом на маленькие фермерские хозяйства. Будет детенизирован рынок земли. С помощью сателлитов начинается контролироль использования государственной земли, борьба с самозахватом и неуплатой налогов.

Напомним, недавно сообщалось, на что чаще всего жалуются украинские бизнесмены.

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Теги: бизнес, цены на товары, Милованов
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