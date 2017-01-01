Президент сдает в аренду дорогостоящее жилье.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября текущего года задекларировал 902 454 тысяч гривен дохода. Такую сумму президент получил от сдачи в аренду имущества иностранцам. Об этом говорится в его декларации.

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В декларации указаны имена арендаторов - Сирано Сонгу и Хинуи Лину. Стоит отметить, что какое именно имущество сдавалось в аренду не указано.

Заленский задекларировал почти миллион гривен дохода public.nazk.gov.ua

Напомним, Зеленский назвал сроки проведения “глубинной“ налоговой реформы.



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