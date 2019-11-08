Сколько украинцы тратят на продукты ежемесячно

Многие существенно экономят на еде.

Далеко не все украинцы сегодня при выборе продуктов ориентируются на свои желания и потребности. Большинство покупают товары которые дешевле, экономя на продуктах. Сколько люди выделяют денег из семейного бюджета на пропитание, пишут Dengi.ua.

Читай также: Права покупателя в магазине: Что продавец не может запретить

Если зайти в супермаркет и сложить в корзину лишь необходимые продукты, то на кассе получим чек на кругленькую сумму. Поэтому многие украинцы ориентируются именно на базовый набор. То, что хочется — позволяют крайне редко.

Михаил пенсионер и живет только на деньги, которые ему платит государство.

“Я живу только на пенсию. Поэтому набор продуктов у меня небольшой. Беру все самое необходимое, стараюсь экономить. Например, свежую зелень можно заменить сушенной, а свинину - куриными крыльями или субпродуктами. Как и любому человеку мне хочется сладкого, но торт купить себе я могу только раз в несколько месяцев. Так как те же 200 гривен серьезно ударят по моему карману“, - сказал Михаил.

Есть люди, которые позволяют себе тратит не более 2500 грн на продукты в месяц.

“В месяц я трачу практически 2500 грн на еду. Но это только на одного человека. Конечно, когда ты заходишь в супермаркет, то у тебя глаза разбегаются и ты хочешь взять все. Именно из-за этого чаще всего и не хватает отложенных с зарплаты денег на питание на весь месяц“, - рассказала Ольга.

Есть украинцы, которые и не считают потраченных на еду денег. Однако, как показывает практика, таких сейчас немного. Поскольку на среднестатистическую зарплату много еды не накупишь, учитывая, что нужно платить за коммуналку, транспорт и за аренду жилья, к примеру.

Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram