Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке больше 30% - Оржель

Комментариев: 0
Если речь идет о ядерном топливе, то должно быть не более 51% поставок из одного источника энергии.
Алексей Оржель
Алексей Оржель
facebook.com

Кабмин планирует провести диверсификацию источников энергоресурсов, в рамках которой из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса. Речь идет от газе, угле или нефти. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время Киевского экономического форума 8 ноября, пишет Hromadske.

“Правительство рассматривает возможность диверсификации поставок энергетических ресурсов в Украину. Закладывается логика, что не может быть более 30% источников из одного источника. Для ядерного топлива закладывается логика — не более 51% поставок из одного источника энергии“, — сообщил Оржель.

Чиновник также подчеркнул, что наша страна должна становиться более энергонезависимой и использовать больше собственных энергоресурсов.

“Украина добывает примерно 1,2-1,4% от запасов, которые есть, другие страны — 4-5%. В Украине плохой показатель несмотря на то, что мы независимая страна“, — добавил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина нарастила запасы угля вдвое.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: газ, нефть, Оржель, топливо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь