Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке больше 30% - Оржель

Если речь идет о ядерном топливе, то должно быть не более 51% поставок из одного источника энергии.

Кабмин планирует провести диверсификацию источников энергоресурсов, в рамках которой из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса. Речь идет от газе, угле или нефти. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время Киевского экономического форума 8 ноября, пишет Hromadske.

“Правительство рассматривает возможность диверсификации поставок энергетических ресурсов в Украину. Закладывается логика, что не может быть более 30% источников из одного источника. Для ядерного топлива закладывается логика — не более 51% поставок из одного источника энергии“, — сообщил Оржель.

Чиновник также подчеркнул, что наша страна должна становиться более энергонезависимой и использовать больше собственных энергоресурсов.

“Украина добывает примерно 1,2-1,4% от запасов, которые есть, другие страны — 4-5%. В Украине плохой показатель несмотря на то, что мы независимая страна“, — добавил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина нарастила запасы угля вдвое.



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