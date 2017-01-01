Украинцы стали вторыми в мире по росту количества заказов на AliExpress

Больше всего спрос на товары с AliExpress у жителей Киевской, Днепропетровской, и Харьковской областей.

Больше 30% отправлений с Китая - это товары, стоимостью $2 depositphotos.com

Украина - вторая в мире по росту количества заказов на AliExpress, сообщает национальный почтовый оператор Укрпочта.

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Это стало возможным благодаря росту количества заказов украинцев в 2019 году - за десять месяцев они выросли на 70%. Также за три квартала этого года Укрпочта доставила с Китая больше 20 млн посылок. Большинство из них - товары и интернет-магазинов.

По данным платформы, самыми популярными товарными категориями являются: “телефоны и аксессуары“, “электроника“ и “автотовары“. При этом больше 30% китайских отправлений - это товары, стоимостью $2, сообщает Укрпошта.

Больше всего спрос на товары с AliExpress у жителей Киевской, Днепропетровской, и Харьковской областей. Их заказывают украинцы в возрасте 24-35 лет, больше половины покупок происходит через смартфон.

Укрпочта

Напомним, Кабмин планирует разрешить Укрпочте предоставлять гражданам финансовые услуги.

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