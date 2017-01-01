Курсы валют: гривна застыла

Нацбанк второй банковский день подряд оставляет почти без изменений курс гривны относительно доллара. Аналогичная картина наблюдается на межбанке.

Национальный банк Украины на вторник, 12 ноября, оставил практически без изменений курс гривны по отношению к доллару, и на 2 копеек ослабил гривну по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 11 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2451,1018 гривны (+0,9131);

– 100 евро – 2706,2615 гривны (+2,7233).

В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже не изменился - 24,51 гривен за доллар, курс в покупке - 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,04 гривен за евро.

Напомним, НБУ оценил потребность банков в дополнительном капитале.



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