Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курсы валют: гривна застыла

Комментариев: 0
Нацбанк второй банковский день подряд оставляет почти без изменений курс гривны относительно доллара. Аналогичная картина наблюдается на межбанке.
НБУ ослабил гривну менее, чем на копейку
НБУ ослабил гривну менее, чем на копейку
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на вторник, 12 ноября, оставил практически без изменений курс гривны по отношению к доллару, и на 2 копеек ослабил гривну по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 11 ноября.

Читай также: ПриватБанк устойчив к грядущим кризисам - НБУ

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2451,1018 гривны (+0,9131);

– 100 евро – 2706,2615 гривны (+2,7233).

В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже не изменился - 24,51 гривен за доллар, курс в покупке - 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,04 гривен за евро.

Напомним, НБУ оценил потребность банков в дополнительном капитале.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь