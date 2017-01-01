Курсы валют: гривна застыла
Национальный банк Украины на вторник, 12 ноября, оставил практически без изменений курс гривны по отношению к доллару, и на 2 копеек ослабил гривну по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 11 ноября.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2451,1018 гривны (+0,9131);
– 100 евро – 2706,2615 гривны (+2,7233).
В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже не изменился - 24,51 гривен за доллар, курс в покупке - 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,04 гривен за евро.
Напомним, НБУ оценил потребность банков в дополнительном капитале.
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