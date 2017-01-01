НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка

Национальное антикоррупционное бюро задержало семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в понедельник, 11 ноября.

“Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB. Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения“, - отмечается в сообщении. Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Ранее стало известно, что детективы НАБУ проводили обыски в главном офисе Райффайзен Банка Аваль. При этом НАБУ прямо не подтвердило задержание главы предправления Райффайзен Банка Аваль и бывшего первого замглавы Нацбанка Александра Писарука.

Напомним, задержан из-за взятки еще один сотрудник НБУ.



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