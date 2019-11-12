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В Украине растет спрос на электрокары

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Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf.
Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf
Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf
depositphotos.com

За десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 автотранспортных средств на электротяге. Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества: легковых авто - 5789 шт, коммерческих - 458 шт. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на легковые электромобили в Украине вырос на 37%, а на коммерческие - почти вдвое.

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Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импорта “подержанных“ автомобилей. Из 5789 зарегистрированных с начала года машин только 498 были новыми.

Самым популярным электрокаром в украинском обществе остается Nissan Leaf. С января по октябрь 2763 таких электрокаров пополнили автопарк страны.

На втором месте Tesla Model S, машины этой модели с начала года выбрали 489 украинцев.

Также в пятерку самых востребованных автомобилей: BMW i3 - 297 шт, Volkswagen е-Golf - 279 шт, Fiat 500е - 253 шт.

Напомним, в столице начали продавать электронные талоны на парковку.

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Теги: электрокары, Nissan Leaf, Укравтопром
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Комментариев (1)
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thebestdraw    12.11.2019, 11:24
Оценка:  0
thebestdraw
хто ці люди? навіщо вони купують це?
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