В Украине растет спрос на электрокары

Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf.

За десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 автотранспортных средств на электротяге. Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества: легковых авто - 5789 шт, коммерческих - 458 шт. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на легковые электромобили в Украине вырос на 37%, а на коммерческие - почти вдвое.

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Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импорта “подержанных“ автомобилей. Из 5789 зарегистрированных с начала года машин только 498 были новыми.



Самым популярным электрокаром в украинском обществе остается Nissan Leaf. С января по октябрь 2763 таких электрокаров пополнили автопарк страны.



На втором месте Tesla Model S, машины этой модели с начала года выбрали 489 украинцев.



Также в пятерку самых востребованных автомобилей: BMW i3 - 297 шт, Volkswagen е-Golf - 279 шт, Fiat 500е - 253 шт.

Напомним, в столице начали продавать электронные талоны на парковку.

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