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В Нафтогазе рассказали о ценах на газ в ноябре

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Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения.
Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения
Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения
depositphotos.com

В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки и транспортных расходов). Об этом сообщает Нафтогаз.

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Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

Стоит отметить, что цена газа для населения в Украине сейчас определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула прописана в постановлении КМУ от 03.04.2019 № 293 и действует до конца 2019 года.

Для определения цены газа Нафтогаз выбирает самый низкий уровень среди 4 определенных правительством вариантов - цены Нафтогаза для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

Напомним, Украина подготовилась к импорту газа с Балкан.

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Теги: Нафтогаз, цена на газ, коммуналка
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