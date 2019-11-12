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Цены на недвижимость в Украине могут вырасти в два раза — эксперт

Комментариев: 3
Сейчас самое подходящее время для покупки жилья.
Цены на недвижимость в Киеве могут вырасти в два раза
Цены на недвижимость в Киеве могут вырасти в два раза
depositphotos.com

В ближайшие 2-3 года стоимость жилья в новостройках может вырасти в два раза. Такое мнение высказал старший партнер юридической фирмы Totum Юрий Хапко, пишет UBR.

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Эксперт утверждает, что сейчас самое подходящее время для приобретения жилья.

«В 2019 году цены на первичном рынке фактически достигли своей минимальной отметки. В целом, покупателям выгодно вкладывать, инвестировать с перспективой роста. Аналитики сходятся на том, что рост цены будет не только спекулятивный, но и в плане капитализации. Объекты, которые сейчас можно приобрести за $1 000 за квадратный метр, в ближайшие годы будут стоить вдвое дороже», — сказал он.

Также эксперт отметил, что в столице растет конкуренция среди застройщиков.

«Относительно ситуации в Киеве, то ожидаемая весной смена власти в настоящее время является главным тормозом для развития строительства. Пока ситуация с местными властями не решена, работа исполнительных органов фактически парализована, решения не принимаются, соответственно все это негативно сказывается на рынке новостроек», — подчеркнул Хапко.

Эксперт утверждает, что к концу года рынок недвижимости должен стать более активным, прогнозируется больше сделок.

Напомним, в Киеве вырос спрос на аренду жилья.

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Теги: рынок недвижимости, жилье в киеве, рынок недвижимости в киеве
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Комментариев (3)
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thebestdraw    12.11.2019, 13:49
Оценка:  0
thebestdraw
ага. Неделю назад кричали, что укрбуд щас положит весь рынок, всё упадет в цене. Неделя прошла, уже в 2 раза вырастут. Молодёжь уезжает, население уменьшается, с чего бы расти ценам.
гость  (аноним)  12.11.2019, 13:48
Оценка:  0
гость
Запускают вешателей лапши на уши граждан с надеждой как-то расшевелить рынок недвижимости. Значит скоро будет падать !
Sancho-s    12.11.2019, 13:13
Оценка:  +1
Sancho-s
Побежали скупать))) Денег у народа уйма, а будет ещё больше...)))
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