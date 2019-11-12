Цены на недвижимость в Украине могут вырасти в два раза — эксперт
В ближайшие 2-3 года стоимость жилья в новостройках может вырасти в два раза. Такое мнение высказал старший партнер юридической фирмы Totum Юрий Хапко, пишет UBR.
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Эксперт утверждает, что сейчас самое подходящее время для приобретения жилья.
«В 2019 году цены на первичном рынке фактически достигли своей минимальной отметки. В целом, покупателям выгодно вкладывать, инвестировать с перспективой роста. Аналитики сходятся на том, что рост цены будет не только спекулятивный, но и в плане капитализации. Объекты, которые сейчас можно приобрести за $1 000 за квадратный метр, в ближайшие годы будут стоить вдвое дороже», — сказал он.
Также эксперт отметил, что в столице растет конкуренция среди застройщиков.
«Относительно ситуации в Киеве, то ожидаемая весной смена власти в настоящее время является главным тормозом для развития строительства. Пока ситуация с местными властями не решена, работа исполнительных органов фактически парализована, решения не принимаются, соответственно все это негативно сказывается на рынке новостроек», — подчеркнул Хапко.
Эксперт утверждает, что к концу года рынок недвижимости должен стать более активным, прогнозируется больше сделок.
Напомним, в Киеве вырос спрос на аренду жилья.
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