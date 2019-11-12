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Украинцы стали покупать меньше техники

Комментариев: 2
Меньше всего украинцы приобретают офисную технику.
Наибольшее снижение показал сектор офисной техники: -4.6% в III квартале 2019
Наибольшее снижение показал сектор офисной техники: -4.6% в III квартале 2019
depositphotos.com

Общий объем продаж на украинском рынке технических потребительских товаров в III квартале 2019 показал падение на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании GfK Украина.

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Тем не менее, период I - III кварталов сохранил положительные темпы роста: + 7% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

В третьем квартале этого года секторы “Фото” и “Малая бытовая техника” были единственными секторами, которые показали рост на + 8.2% и + 6.7% соответственно.

Наибольшее снижение показал сектор офисной техники: -4.6% в III квартале 2019.

Общий объем продаж на украинском рынке технических потребительских показал падение на 1%
Общий объем продаж на украинском рынке технических потребительских показал падение на 1%
temax.gfk.com

Напомним, в столице начали продавать электронные талоны на парковку.

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Теги: техника, цены на технику в украине
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.11.2019, 15:04
Оценка:  +1
гость
Во как автор завернул заголовок, выбирая из таблички те цифры, которые похоже ему были нужны.
И скромно умолчал, что из той же таблицы итоговые продажи за 3 квартала на 6.9% выше прошлогодних
гость  (аноним)  12.11.2019, 14:35
Оценка:  0
гость
Не до жиру баба, быть бы живым!
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