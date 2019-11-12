Украинцы стали покупать меньше техники

Меньше всего украинцы приобретают офисную технику.

Общий объем продаж на украинском рынке технических потребительских товаров в III квартале 2019 показал падение на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании GfK Украина.

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Тем не менее, период I - III кварталов сохранил положительные темпы роста: + 7% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.



В третьем квартале этого года секторы “Фото” и “Малая бытовая техника” были единственными секторами, которые показали рост на + 8.2% и + 6.7% соответственно.

Наибольшее снижение показал сектор офисной техники: -4.6% в III квартале 2019.

Общий объем продаж на украинском рынке технических потребительских показал падение на 1% temax.gfk.com

Напомним, в столице начали продавать электронные талоны на парковку.



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