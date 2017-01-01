В налоговой разъяснили, когда не обязательно использовать кассовые аппараты

Если расчеты за приобретенный товар или услугу оплачиваются со счета на счет, РРО не нужен.

Предпринимателям в Украине не обязательно использовать кассовые аппараты (регистраторы расчетных операций, РРО), если расчеты за приобретенный товар или услугу оплачиваются со счета на счет без использования платежных карт наличными или безналом через кассу банка. Об этом заявили в Государственной налоговой службе (ГНС), пишет Сегодня.

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Из разъяснения следует, что если оплата за товар или услугу производиться банковскими переводами со счета на счет, то срабатывает освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 закона о применении РРО. Это означает, что подобной ситуации предприниматель не обязан пользоваться кассовым аппаратом.

“То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает в третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца“, – объяснил глава ГНС Сергей Верланов.

Но следует помнить, что РРО необходим, когда расчет производится с помощью банковской карты.

Он напомнил, что кассовые аппараты необходим, если расчеты происходят с использованием банковской платежной карты.

“Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять“, – уточнил Верланов.

Напомним, Минюст полностью открыл единый реестр предпринимателей.

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