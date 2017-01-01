Работодателям запретят спрашивать о семейном положении соискателя

Депутаты собираются рассмотреть соответствующий законопроект.

Народные депутаты собираются запретить работодателям интересоваться личной жизнью соискателей, так как эта информация может повлиять на решение при приеме на работу. Такая информация содержится в законопроекте №1148.

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Таким образом нардепы предлагают соискателям гарантию права на личную жизнь. Если законопроект все-таки примут, то работодатели больше не будут иметь права задавать личные вопросы.

Если работодатель при приеме на работу требует подобную информацию, человек имеет право не предоставлять ее, и это не может быть основанием для отказа в приеме на работу.

Юлия Гречка проработала HR-специалистом в разных компаниях шесть лет . Сегодня она руководит своей компанией по управлению персоналом. Раньше в работе часто приходилось сталкиваться с дискриминационными вопросами, говорит Юлия в комментарии для Сегодня.

“Вопросы личного характера – постоянная практика. Конечно, они влияют на решение о приеме на работу. Я постоянно учила людей внутри компании не задавать таких вопросов. Всем известно, что если есть два кандидата: парень 25 лет и девушка, которая недавно вышла замуж, то ее не возьмут – вдруг она уйдет в декрет в ближайшие два года. Нормы, которые запрещают гендерную дискриминацию, уже есть. Того закона не придерживаются и, наверное, этот тоже не будет работать. Но такие вещи должны быть“, – считает Юлия Гречка.

Но, в то же время, бывает такая работа, когда трудно сделать четкое разделение — работа/дом. Например, наличие командировок. Тогда работодателю и соискателю необходимо понимать, сможет и человек уделять много времени для поездок куда-либо.

“Работа и личная жизнь иногда всё равно переплетаются и влияют друг на друга, как бы мы ни хотели их разделить. И нужно в самом начале проследить за тем, чтобы в тех местах, где это переплетение неизбежно, все стороны в итоге остались довольны“, – считает Юлия Гуменная, ведущий менеджер по подбору и адаптации персонала в корпорации “Биосфера“.

Следует также напомнить, что в Конституции Украины уже прописано, что никто не должен подвергаться вмешательству в личную жизнь. А закон о противодействии дискриминации распространяется и на трудовую сферу. То есть запрет дискриминации по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, возрасту, инвалидности и социальному происхождению, семейному и имущественному положению, по языковым или другим признакам и т.д. уже запрещен.

Напомним, для украинцев создали новые правила, касающиеся работы за границей.



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