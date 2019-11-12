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Журналисты обнаружили у нардепа Дубинского 17 машин и 24 квартиры

Комментариев: 2
Нардеп говорит, что все материалы - "заказуха".
Александр Дубинский
Александр Дубинский
facebook.com

Семья народного депутата от “Слуги народа“ Александра Дубинского имеет во владении большое количество объектов недвижимости и автомобилей. На депутата, его жену и его мать записано 17 машин, 24 квартиры, 70 соток земли и два дома. Общая стоимость этого имущества составляет 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщают журналисты программы “Наші гроші“ на Bihus.Info.

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Журналисты утверждают, что за последние пять лет нардеп Дубинский приобрел десять автомобилей, из которых семь – марки Mercedes. Семь автомобилей появилось у матери нардепа, среди которых - Mercedes, Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска и Maserati Coupe Cambiocorsa 2006-го года.

В 2014 году Дубинский купил два пентхауса по 100 тыс долларов каждый. Кроме того, у него есть шесть земельных участков и загородный дом, квартиры в жилом комплексе “Французский квартал“ и на Теремках.

Не обделена и жена нардепа - Леся Цыбко владеет 7 квартирами. В целом за три года жена Дубинского вложила в недвижимость примерно 300 тысяч долларов.

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Мать нардепа Алла Березовская за последние четыре года приобрела 19 квартир. Значительная часть недвижимости появилась у нее непосредственно перед парламентскими выборами. До 2016 года источником дохода Березовской официально была пенсия, говорится в расследовании.

Стоит отметить, что после того, как Дубинский прошел в Раду, декларацию он не подавал, хотя закон говорит, что нужно. Нардеп обещает обнародовать декларацию 1 апреля 2020 года в соответствии с требованием Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Сам Александр Дубинский назвал расследование “заказухой“. В своем видеоблоге депутат сказал, что большое количество имущества у его семьи – не новость, и эта информация появляется в Интернете тогда, когда “он наступит кому-то на хвост“.

Напомним, задержан из-за взятки еще один сотрудник НБУ.

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Теги: Дубинский, Слуга народа, нардеп, расследование, декларация
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Комментариев (2)
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Жиди-Крадуть    12.11.2019, 16:43
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Слуга Народа Израильского считает, что он пишет законы только для бедных Христиан, а для него они не действуют. Его надо первого посещать на Майдане, чтобы другие боялись.
гость  (аноним)  12.11.2019, 16:28
Оценка:  +4
гость
Та то все мама наколядовала
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