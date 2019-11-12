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Антонов продал первый самолет за 4 года

Комментариев: 3
Предприятие продаст самолет в Латинскую Америку.
Ан-178
Ан-178
wikipedia.org

Государственное предприятие Антонов, входящее в состав ГК Укроборонпром, поставит Ан-178 для Национальной полиции Перу. От украинской стороны контракт подписало ГП СпецТехноЭкспорт, сообщает пресс-служба госпредприятия.

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Самолет украинского предприятия в тендере обогнал конкурентов из Италии и Испании. Для определения итоговой оценки, заказчик учитывал эксплуатационные характеристики самолета, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала и прочее.

Как отметили в СпецТехноЭкспорт, благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов Антонов. Также компания ведет переговоры, которые, возможно, приведут к тому, что Украины будет поставлять самолеты и в другие страны Латинской Америки.

“Самолеты Антонова давно доказали свою эффективность эксплуатации по всему миру, вместе с этим наши конструкторы предлагают новые решения и новую технику в ответ на вызовы современности. Этот контракт стал логическим продолжением эксплуатации “АНов“ в Перу, ведь новый Ан-178 заменит на службе полиции Ан-32Б“, - отметил гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

Напомним, Wizz Air будет летать из Запорожья по шести маршрутам.

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Теги: Антонов, Ан-178, самолеты
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    12.11.2019, 17:45
Оценка:  -3
zadneprohodchik
бля накуйтакой завод нужен!
гость  (аноним)  12.11.2019, 17:02
Оценка:  +2
гость
а то Антонов держится на плаву в основном за счет собственных авиалиний с грузовыми перевозками
гость  (аноним)  12.11.2019, 17:00
Оценка:  +5
гость
Ща еще Аваков самолетов у Антонова накупит ))
Ну а вообще это вселяет надежду на восстановление Антонова
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