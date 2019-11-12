Антонов продал первый самолет за 4 года

Предприятие продаст самолет в Латинскую Америку.

Государственное предприятие Антонов, входящее в состав ГК Укроборонпром, поставит Ан-178 для Национальной полиции Перу. От украинской стороны контракт подписало ГП СпецТехноЭкспорт, сообщает пресс-служба госпредприятия.

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Самолет украинского предприятия в тендере обогнал конкурентов из Италии и Испании. Для определения итоговой оценки, заказчик учитывал эксплуатационные характеристики самолета, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала и прочее.

Как отметили в СпецТехноЭкспорт, благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов Антонов. Также компания ведет переговоры, которые, возможно, приведут к тому, что Украины будет поставлять самолеты и в другие страны Латинской Америки.

“Самолеты Антонова давно доказали свою эффективность эксплуатации по всему миру, вместе с этим наши конструкторы предлагают новые решения и новую технику в ответ на вызовы современности. Этот контракт стал логическим продолжением эксплуатации “АНов“ в Перу, ведь новый Ан-178 заменит на службе полиции Ан-32Б“, - отметил гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

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