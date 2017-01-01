Украинцы платят за продукты больше, чем жители ЕС

Но зарплата у наших граждан в несколько раз меньше.

Большинство украинских семей тратят на продукты половину, а то и больше, своего ежемесячного дохода. Причина этому — европейские цены и украинские зарплаты. Сколько стоят базовые продукты у нас и в ЕС, пишет Сегодня.

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Данные Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) твердят, что дешевле всего у нас только яйца и сахар. Все остальное либо дороже, либо имеет такую же стоимость, как и в европейских странах.

У нас самое дорогое молоко, если сравнивать с Польшей, Венгрией, Испанией и Беларусью.

В ЭДК отмечают, что в течение июля-сентября выросло общее количество позиций, по которым цены в Украине превысили цены в странах, охваченных мониторингом. Из приведенных в таблице продуктов – для Польши это хлеб, молоко, масло сливочное и растительное, свинина, курятина, для Венгрии – хлеб, молоко, курятина, подсолнечное масло, для Испании – хлеб, молоко, подсолнечное масло, для Беларуси – молоко, сливочное масло, курятина. Также у нас дороже, чем в ряде стран, рис, мука, картофель. В большинстве стран мониторинга цены на молоко, мясо птицу ниже, чем у нас.

В Украине дешевле только сахар и яйца segodnya.ua

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Но если говорить о базовом наборе (овощи для борща, яблоки, макароны, мясо, мука, соль), то в Украине он пока дешевле, чем в Беларуси, Венгрии и Испании. Но дороже, чем в Польше.

Если же говорить о зарплатах, то украинцы отстают от всех вышеперечисленных стран.

Так, по данным статистических сайтов стран, охваченных мониторингом, среднемесячная зарплата в Беларуси 488 евро, в Венгрии – 1132 евро, в Польше – 1188 евро, в Испании – 1992 евро, в Украине – 382 евро. За среднемесячную зарплату среднестатистический беларус может купить 17 оцененных ЭДК продуктовых наборов, венгр – 35, поляк – 45, испанец – 62, а украинец всего 14.

Именно по этой причине украинцы тратят так, казалось бы, много денег на продукты. Все дело в зарплатах. Для сравнения: поляки проедают 18% заработанного, испанцы – 12%, беларусы – 36%, украинцы — 47%!

Почему продукты подорожали?

Главная причина — отмена Кабмином государственного регулирования цен на продукты.

“Это привело к постепенному росту украинских цен до уровня европейских, а то и выше, как, например, для молока, – говорит глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко. – В Украине такой же НДС на сельхозпродукты, как и на промтовары (20% – Авт.), а в Польше он всего 5%, это сразу уменьшает их розничные цены. В других странах аграриев дотирует государство, поэтому они могут продавать свою продукцию даже ниже себестоимости. Еще один момент – в Украине высокая маржа (прибыль), так как бизнес закладывает в нее риски рейдерства и взятки чиновникам. А за все платит покупатель“.

Что касается цен на продукты, то Украина – крупный экспортер сельхозпродукции – это зерно, подсолнечное масло, что в условиях госрегулирования цен и квотирования экспорта автоматически выравнивает цены на внутреннем рынке с зарубежными, а то и превышает их. По оценкам экспертов, эта тенденция сохранится до конца этого года и продолжится в следующем году.

Напомним, стало известно, сколько украинцы тратят на продукты ежемесячно.

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