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Курсы валют: гривна пошла вверх

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После нескольких дней без изменений наметилась политивная динамика - гривна укрепилась почти на пять копеек.
Нацбанк укрепил гривну
Нацбанк укрепил гривну
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 13 ноября, повысил курс гривны по отношению к доллару почти на пять копеек - до 24,46 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 12 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2446,1896 гривны (-4,9122);

– 100 евро – 2694,4778 гривны (-11,7837).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 7 копеек до 24,44 гривен за доллар, курс в покупке до 24,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,92 гривен за евро.

Напомним, НБУ оценил потребность банков в дополнительном капитале.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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