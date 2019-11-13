Курсы валют: гривна пошла вверх

После нескольких дней без изменений наметилась политивная динамика - гривна укрепилась почти на пять копеек.

Национальный банк Украины на среду, 13 ноября, повысил курс гривны по отношению к доллару почти на пять копеек - до 24,46 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 12 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2446,1896 гривны (-4,9122);

– 100 евро – 2694,4778 гривны (-11,7837).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 7 копеек до 24,44 гривен за доллар, курс в покупке до 24,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,92 гривен за евро.

Напомним, НБУ оценил потребность банков в дополнительном капитале.

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