Биржи США закрылись ростом индексов

Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 12 ноября, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Индекс Dow Jones остался на уровне 27691,49 пункта.

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Индекс S&P 500 увеличился на 0,16% – до 3091,84 пункта.



Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,26% – до 8486,09 пункта.

Напомним, в Украине вскоре начнет работу криптобиржа Binance.

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