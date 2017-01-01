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Маркарова рассказала, когда продолжаться переговоры с МВФ

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Украина планирует подписать новое соглашение с МВФ до конца этого года.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
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Миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине уже в этот четверг, 14 ноября. Об этом сообщила в Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“Правительственная команда совместно с НБУ и офисом президента продолжит обсуждение новой программы с миссией МВФ во главе с Роном ван Роденом уже начиная с этого четверга в Киеве“, — написала министр финансов.

Стоит отметить, что Украина планирует подписать новое соглашение с МВФ уже до конца этого года. Если это произойдет в течение нескольких месяцев, то уже к январю мы сможем получить первый транш — около 2 млрд долларов.

Напомним, недавно сообщалось о последствиях, если Украина не получит очередной транш от МВФ.

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Теги: Маркарова, Минфин, МВФ
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