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Проводить референдум о снятии моратория на продажу земли нет смысла — Минэкономразвития

Комментариев: 4
Чиновники считают, что избиратели Владимира Зеленского и без референдума поддерживают земельную реформу.
Тарас Высоцкий
Тарас Высоцкий
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В проведении референдума о снятии моратория на продажу земли в Украине нет смысла. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Чиновник считает, что избиратели Владимира Зеленского и без референдума поддерживают земельную реформу.

“Даже разные представители, которые были сегодня на площади перед Верховной Радой, все поддерживают сам факт введения рынка земли. Рынок земли как таковой был в предвыборной программе действующего президента, кстати, и еще другого, проигравшего во втором туре, и в большинстве парламентских сил, которые сейчас есть. О самом рынке земли нет смысла проводить референдум – он уже был проведен, он уже поддерживается“, – отметил он.

По мнению чиновника, главный вопрос состоит в том, стоит ли разрешить продажу земли иностранцам.

Напомним, советник премьера рассказал о прогнозе цен на землю в Украине.

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Теги: Тарас Высоцкий, мораторий на землю, рынок земли, мораторий на землю
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.11.2019, 12:02
Оценка:  0
гость
Европа и МВФ приказали продать землю - поэтому итог "референдума" известен: сфальсифицируют итог "ЗА". А время и деньги потратят. ЕС приказала до нового года начать продажу
Люблю_Украину    13.11.2019, 11:55
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Все верно, хозяева проводят референдум, когда точно уверены в его результате. А когда не уверены, говорят что нет смысла "народ и так ЗА"))
гость  (аноним)  13.11.2019, 11:43
Оценка:  +1
гость
Воистину "народный ЗЕрезидент" Народную землю хочет продать, а у народа не спросить .
futbolprognoz    13.11.2019, 11:33
Оценка:  +1
futbolprognoz
что за туфта. Никто не поддерживает продажу земли. А смысла проводить референдум действительно нет, ведь все проголосуют против
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