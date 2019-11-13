Проводить референдум о снятии моратория на продажу земли нет смысла — Минэкономразвития

Чиновники считают, что избиратели Владимира Зеленского и без референдума поддерживают земельную реформу.

В проведении референдума о снятии моратория на продажу земли в Украине нет смысла. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Чиновник считает, что избиратели Владимира Зеленского и без референдума поддерживают земельную реформу.

“Даже разные представители, которые были сегодня на площади перед Верховной Радой, все поддерживают сам факт введения рынка земли. Рынок земли как таковой был в предвыборной программе действующего президента, кстати, и еще другого, проигравшего во втором туре, и в большинстве парламентских сил, которые сейчас есть. О самом рынке земли нет смысла проводить референдум – он уже был проведен, он уже поддерживается“, – отметил он.

По мнению чиновника, главный вопрос состоит в том, стоит ли разрешить продажу земли иностранцам.

Напомним, советник премьера рассказал о прогнозе цен на землю в Украине.



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