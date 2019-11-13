Большинство украинцев поддерживают борьбу с уклонением от налогов — опрос

Украинцы считают, что нужно бороться со схемами крупного бизнеса для уклонения от налогов и вывода денег за границу.

70% убеждены, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов и крупного бизнеса depositphotos.com

Большинство украинских граждан поддерживают принятие законодательства, которое нацелено на борьбу со схемами крупного бизнеса для уклонения от налогов и вывода денег за границу — 74% украинцев выступают “за“. Об этом сообщается в результатах социологического исследования группы “Рейтинг“.

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Украинцы убеждены, что усиление контроля над уплатой налогов приведет к улучшению экономического положения в стране.

Также украинцы поддерживают введение механизма “кэшбека“ и создание приложения, которое позволит оплачивать все налоги в смартфоне. А более половины поддерживают расширение сферы применения кассовых аппаратов (PPO), введение больших штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека. Но среди тех, кто ведет или хочет иметь свой бизнес, скорее не поддерживают ни “кэшбек“, ни штрафы, ни обязательные РРО.

50% опрошенных считают, что расширение применения PPO – это скорее наведение порядка в сфере налогов. 38% считают такой шаг притеснениями малого предпринимательства. Такого мнения чаще придерживаются сами предприниматели.

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68% украинцев убеждены, что своевременная уплата налогов обеспечивает достойную пенсию в будущем. Большинство также поддерживает жесткую уголовную ответственность за неуплату налогов.

70% убеждены, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов и крупного бизнеса.

Напомним, в налоговой оштрафовали продавцов сигарет и алкоголя на 60 млн грн

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