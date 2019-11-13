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В Хорватии рассказали, когда страна перейдет на евро

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Власти направили Европейскому центральному банку письмо о намерениях присоединиться к механизму валютного курса ЕС.
В Хорватии рассказали, когда страна перейдет на евро
В Хорватии рассказали, когда страна перейдет на евро
depositphotos.com

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что к концу следующего срока полномочий правительства страна должна сделать национальной валютой евро. Это может произойти уже в 2023 году. Об этом пишет Reuters.

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Глава правительства сообщил, что власти направили Европейскому центральному банку письмо о намерениях присоединиться к механизму валютного курса ЕС (ERM-2). А следующим шагом станет переход на евро.

Мы планируем присоединиться к ERM-2 во второй половине 2020 года, там мы планируем провести от двух с половиной до трех лет. Тогда переход на евро может произойти в 2023 году или в начале 2024-го“, – сказал Пленкович.

Стоит отметить, что замена национальной валюты на евро снизит стоимости заимствований и повышение конкурентоспособности экономики, а также поможет устранить валютные риски.

Напомним, в Минфине рассказали о причинах роста госдолга.

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Теги: Хорватия, евро, ЕС
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.11.2019, 13:56
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Лохлы, а почему пшеки оставили нацвалюту злотый и на евро не перешли? Наверное не уверены в ЕС, а точнее будет больше маневра : со следующего года прекратится субсидирование пшеков евросоюзом. Придется на свои злотые жить.
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