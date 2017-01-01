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Когда и куда украинцы переезжают от родителей

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Чаще всего меняют место жительства в возрасте 18-22 лет.
3 из 4 украинцев, которые переехали, не хотят возвращаться к родителям
3 из 4 украинцев, которые переехали, не хотят возвращаться к родителям
depositphotos.com

Рано или поздно почти у каждого взрослого человека возникает желание выпорхнуть из родительского гнездышка. Когда и куда украинцы, как правило, переезжают от родителей, рассказывают данные опроса портала OLX.

78% украинцев хоть раз съезжали от родителей. Из них 6% съезжали дважды, а 10% вернулись домой и сейчас живут с родителями. Чаще всего, в 39% случаев, меняют место жительства в возрасте 18-22 лет. Обучение и брак - топ-причины первого переезда. При выборе помещения украинцы больше всего внимания обращают на расположение, стоимость и состояние жилья.

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Чаще всего люди переезжают в арендованное жилье, как показывает опрос. Три человека из десяти указали, что переехали сразу в собственное жилье. 25% переехали в общежитие.

3 из 4 украинцев, которые переехали, не хотят возвращаться к родителям. Если люди сначала переехали от родителей, а потом вернулись, все-равно говорят о том, что хотят снова переехать.

Большинство украинцев предпочитает уезжать от родителей из-за желания строить личную жизнь.

Экономия средств на жилье или другая финансовая выгода интересует украинцев мало — лишь 15% по этой причине живут с родителями.

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Топ-причиной переезда является начало обучения в другом городе — четверть украинцев переехали именно по этой причине.

Еще 21% переехали из-за создания собственной семьи. Тройку закрывает не менее романтическая причина - желание жить с партнером или партнершей, 17% ответов.

Мужчины немного чаще, чем женщины, начинают самостоятельную жизнь из-за желания жить с любимым человеком - 15% против 13%. Брак - более популярная причина среди женщин, 27% по сравнению с 23% мужчин. Также женщины с большей вероятностью съедут от родителей из-за обучения в другом городе - 30% против 25% мужчин. Каждый десятый украинец покидает семью, потому что хочет жить сам.

Топ-причиной переезда является начало обучения в другом городе
Топ-причиной переезда является начало обучения в другом городе
blog.olx.ua

Напомним, в Киеве вырос спрос на аренду жилья.

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Теги: переезд, смена места жительства, цены на аренду жилья
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