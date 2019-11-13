Объем теневого рынка земли в Украине достигает 10 млрд грн — Милованов

Чиновник считает, что такой объем теневого рынка — это последствия моратория на продажу земли.

Объем теневого рынка земли в Украине, который возник вследствие моратория на продажу земли, достигает 10 млрд грн. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

“Мы все знаем, что рынок земли в Украине существует. “Серый“, “черный“, какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Теневой оборот земли, связанный мораторием, не дает стране развиваться. Его объем сейчас достигает 10 млрд гривен!“, - написал он.

Министр утверждает, что собственники паев передают землю в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса “за копейки”. Ттолько за последние 2 года под такие условия сдано 460 тыс га земли.

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Министр отметит, что в таких условиях земля не принадлежит тому, кто на ней работает. Милованов добавил, что земельная реформа - это не только снятие моратория, но также дерегуляция, антирейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка.

“Сегодня изменения уже происходят. Например, с помощью спутниковых съемок и алгоритмов глубокого машинного обучения мы уже сделали инвентаризацию всех земель и того, что на ней выращивают. Теперь нельзя будет не платить налоги или обрабатывать землю, полученную самозахватом“, - написал он.

Министр утверждает, что собственники паев передают землю в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса “за копейки” facebook.com

Напомним, в Минэкономикии заявили, что проводить референдум о снятии моратория на продажу земли нет смысла.



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