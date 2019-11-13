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Объем теневого рынка земли в Украине достигает 10 млрд грн — Милованов

Комментариев: 2
Чиновник считает, что такой объем теневого рынка — это последствия моратория на продажу земли.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Объем теневого рынка земли в Украине, который возник вследствие моратория на продажу земли, достигает 10 млрд грн. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

“Мы все знаем, что рынок земли в Украине существует. “Серый“, “черный“, какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Теневой оборот земли, связанный мораторием, не дает стране развиваться. Его объем сейчас достигает 10 млрд гривен!“, - написал он.

Министр утверждает, что собственники паев передают землю в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса “за копейки”. Ттолько за последние 2 года под такие условия сдано 460 тыс га земли.

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Министр отметит, что в таких условиях земля не принадлежит тому, кто на ней работает. Милованов добавил, что земельная реформа - это не только снятие моратория, но также дерегуляция, антирейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка.

“Сегодня изменения уже происходят. Например, с помощью спутниковых съемок и алгоритмов глубокого машинного обучения мы уже сделали инвентаризацию всех земель и того, что на ней выращивают. Теперь нельзя будет не платить налоги или обрабатывать землю, полученную самозахватом“, - написал он.

Министр утверждает, что собственники паев передают землю в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса “за копейки”
Министр утверждает, что собственники паев передают землю в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса “за копейки”
facebook.com
 

Напомним, в Минэкономикии заявили, что проводить референдум о снятии моратория на продажу земли нет смысла.

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Теги: Милованов, рынок земли, земельная реформа
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    13.11.2019, 14:42
Оценка:  0
Путин_xyйло
Он знает, сам там "вращается"!
Путин_xyйло    13.11.2019, 14:37
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Продадим землю, а-то "страна" в смартфон не поместится! Так может и зарплату депутатам сразу землей платить станут?
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