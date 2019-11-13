Гончарук о рынке земли: Не можем удовлетворить всех, будем балансировать

Премьер-министр заявил, что удовлетворить все стороны в вопросе продажи земли не удастся, но без земельной реформы жизнь селян не станет лучше.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что удовлетворить все стороны в вопросе продажи земли не удастся, но без земельной реформы жизнь селян не станет лучше. Об этом премьер написал на странице в соцсети Facebook.

“Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не давать возможность людям самостоятельно распоряжаться своей землей.

Земельная реформа - это наш вызов!“, - написал премьер.

Гончарук считает, что земельная реформа — это возобновление справедливости и прав человека на продажу собственной земли.

“Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя“, - заявил Гончарук.

Премьер также акцентировал, что интересы всех сторон в этом вопросе не могут быть удовлетворены. Поэтому необходим баланс.

“Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев“, - подчеркнул Гончарук.

Стоит отметить, что Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

Премьер акцентировал, что реформа делается для украинцев и в интересах украинцев facebook.com

Напомним, стало известно, что 10% украинцев готовы продать свою землю.



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