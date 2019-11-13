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Гончарук о рынке земли: Не можем удовлетворить всех, будем балансировать

Комментариев: 3
Премьер-министр заявил, что удовлетворить все стороны в вопросе продажи земли не удастся, но без земельной реформы жизнь селян не станет лучше.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что удовлетворить все стороны в вопросе продажи земли не удастся, но без земельной реформы жизнь селян не станет лучше. Об этом премьер написал на странице в соцсети Facebook.

“Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не давать возможность людям самостоятельно распоряжаться своей землей.
Земельная реформа - это наш вызов!“, - написал премьер.

Гончарук считает, что земельная реформа — это возобновление справедливости и прав человека на продажу собственной земли.

“Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя“, - заявил Гончарук.

Премьер также акцентировал, что интересы всех сторон в этом вопросе не могут быть удовлетворены. Поэтому необходим баланс.

“Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев“, - подчеркнул Гончарук.

Стоит отметить, что Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

Премьер акцентировал, что реформа делается для украинцев и в интересах украинцев
Премьер акцентировал, что реформа делается для украинцев и в интересах украинцев
facebook.com

Напомним, стало известно, что 10% украинцев готовы продать свою землю.

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Теги: Гончарук, Кабмин, земельная реформа, мораторий на продажу земли
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Комментариев (3)
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Путин_xyйло    13.11.2019, 17:02
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Сменим "плохую" жизнь, на хороших 2 кв.м.! Спасибо слугам
vadsura    13.11.2019, 17:01
Оценка:  +1
vadsura
Крч. земли на всех не хватит.
Путин_xyйло    13.11.2019, 17:06
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Чтоб поднять "зарплату" депутатам до обещанных 100 тысяч, нужно продать что-нибудь "ненужное"! Ненужного в стране только земля и депутаты! Выбор очевиден.
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