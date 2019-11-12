Журналисты из США рассказали о своих зарплатах

Зарплаты в США в несколько раз выше, чем в Украине.

Работники средств массовой информации США рассказали о своих доходах. Главная цель такого поступка заключается в демонстрации того, насколько велика бывает разница в зарплатах людей одной профессии в разных странах. Об этом пишет Bloombegr.

“Знание - это сила. Не было ли бы прекрасно знать, что делают ваши коллеги, сколько они получают, чтобы вы могли использовать это для возможности повышения зарплат? Давайте поделимся тем, что мы делаем, и любой соответствующей информацией, чтобы помочь друг другу“, - говорится в статье.

Если верить данным из статьи, то одна из самых оплачиваемых должностей — женский редактор в Vox Media - 400 000 долларов в год. Заместитель редактора New York Times получает намного меньше - 145 000 долларов в год. Редактор CNN может рассчитывать на 110 000 долларов (+бонусы). Штатный автор в Vice - 62 000 долларов в год.

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Если говорить о Украине, то в Киеве журналист в среднем может заработать около 5-6 тыс долларов в год.

Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.



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