Экономику Украины ждет падение в случае прекращения транзита российского газа — Витренко

Падение украинской экономики будет ощутимо уже в 2020 году.

В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины падение украинской экономики по результатам 2020 года может составить до 0,7%. Об этом в интервью “Укринформу“ заявил исполнительный директор “Нафтогаза“ Юрий Витренко.

“Ежемесячно мы получали от транзита 200-250 млн долларов, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно“, - подчеркнул он.

Также представитель “Нафтогаза“ добавил, что в случае прекращения транзита, “падение экономики по наиболее пессимистическому сценарию может составлять до 0,7 процента с учетом эффекта мультипликатора“ вместо прогнозируемого роста на 3,3%.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о ценах на газ в ноябре.

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