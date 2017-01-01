Речь идет о постоянных выплатах, таких как, пенсия, зарплата, стипендия и т.д.

В Минсоцполитики рассказали, за задержку каких выплат положена компенсация depositphotos.com

Минсоцполитики обнародовало проект Закона “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины „О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”.

“С целью устранения коррупционного фактора предлагалось установить исчерпывающий перечень оснований для принятия управленческого решения, то есть четкий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков которых начисляется компенсация”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Минсоцполитики разъяснили, что под доходами в данном Законе следует понимать денежные доходы граждан, которые они получают на территории Украины и которые не имеют разового характера. Речь идет о пенсиях, социальных выплатах, заработной плате, денежном обеспечении.

Читай также: Журналисты из США рассказали о своих зарплатах

Законопроектом предлагается установить четкий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и другие доплаты к пенсии, установленные законодательством);

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Напомним, эксперты рассказали, как украинцы могут покупать себе пенсию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram