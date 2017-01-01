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Курсы валют: НБУ резко укрепил гривну

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На межбанке курс доллара в продаже снизился на 12 копеек до 24,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек.
НБУ укрепил гривну на 14 копеек
НБУ укрепил гривну на 14 копеек
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 14 ноября, повысил курс гривны по отношению к доллару на 14 копеек - до 24,31 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 13 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2431,5588 гривны (-14,6308);

– 100 евро – 2676,1736 гривны (-18,3042).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 12 копеек до 24,32 гривен за доллар, курс в покупке до 24,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 26,77 гривен за евро.

Напомним, Регулятор назвал причину рекордной прибыли банков.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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