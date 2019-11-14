Украина получила 4 млн евро компенсации от России
Украина с мая по ноябрь этого года получила 4,168 миллионов евро компенсации от российской компании Транснефть за транзит по трубопроводу “Дружба“ нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.
Компания акцентирует, что это еще не окончательная сумма выплат.
“Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца“, – пояснили в пресс-службе.
Стоит отметить, что транзит нефти через территорию Украины был приостановлен 25 апреля. Это случилось после того, как европейские страны отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.
Однако уже 21 мая транзит был восстановлен.
Напомним, Газпром опасается размещать евробонды из-за Нафтогаза.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил