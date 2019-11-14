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Украина получила 4 млн евро компенсации от России

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За транзит некачественной нефти.
Украина с мая по ноябрь этого года получила 4,168 миллионов евро компенсации от российской компании Транснефть
Украина с мая по ноябрь этого года получила 4,168 миллионов евро компенсации от российской компании Транснефть
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Украина с мая по ноябрь этого года получила 4,168 миллионов евро компенсации от российской компании Транснефть за транзит по трубопроводу “Дружба“ нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.

Компания акцентирует, что это еще не окончательная сумма выплат.

“Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца“, – пояснили в пресс-службе.

Стоит отметить, что транзит нефти через территорию Украины был приостановлен 25 апреля. Это случилось после того, как европейские страны отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

Однако уже 21 мая транзит был восстановлен.

Компания акцентирует, что это еще не окончательная сумма выплат
Компания акцентирует, что это еще не окончательная сумма выплат
facebook.com

Напомним, Газпром опасается размещать евробонды из-за Нафтогаза.

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Теги: Транснефть, нефть, транзит нефти
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.11.2019, 11:10
Оценка:  -2
гость
Ну во первых не от России, а от страховой компании Транснефти.Второе-ущерб укурков в разы выше (посчитайте только взлет цен на АЗС с того времени!). Ну и третье с виновников загрязнения, а их нашли, все будет взыскано.Это же не укралина где все шито-крыто кум-брат-сват
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