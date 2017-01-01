В Киеве сократился уровень продаж нового жилья

На некоторых объектах спрос снизился на 80%.

В этом году существенно сократился спрос на покупку первичной недвижимости в столице Украины. Ключевую роль в этом сыграли президентские выборы в стране, а также существенное укрепление гривны почти на 10%. Такого мнения придерживаются эксперты, сообщает UBR.

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Стоит отметить, что средние показатели продаж нового жилья в столице упали на 20-50%. Процент зависит от качества объекта и его класса. На некоторых объектах спрос и вовсе снизился на 80%.

Эксперты отмечают, что многие покупатели откладывают деньги на жилье в долларах и евро, а инвестировать нужно в гривне. После укрепления гривны застройщики не переписали ценники, поэтому тот, кто захотел купить квартиру, но имеет вложения в инвалюте, вынужден переплатить 5-7%.

Сегодня в Киеве и области в процессе строительства находятся около 330 жилых объектов. Если говорить только о столице, то это около 50 тыс квартир. Но спрос на такое количество жилья сегодня составляет лишь около 60-75%.

“Такой объем строительства при имеющемся спросе приводит к высокой конкуренции застройщиков. И не только по ценовым характеристикам. Больше всего спрос распределен между ЖК с комфортной и функциональной инфраструктурой, техническим наполнением и архитектурными особенностями. Именно поэтому, знание потребностей своего покупателя, умение быстро реагировать на его потребности, культура коммуникации с покупателем становятся ключевыми для успешной реализации проекта“, — говорит управляющий партнер бизнес-ассоциации RED Community Татьяна Шульга-Забельська.

Каждый год в Киеве продается около 20 тыс квартир первичного рынка. Поэтому считается, что, если реализовать за год 40% квартир из общего портфеля девелопера - это хороший показатель для компании и рынка.

“При условии политической и экономической стабильности, в 2020 году ключевыми при реализации того или иного проекта, вместе с лояльными условиями приобретения, станут качественные характеристики будущего ЖК: создаваемые объекты инфраструктуры, современные планировки, наличие рекреационных зон и т.д.“, — резюмировала Шульга-Забельська.

Напомним, в Киеве вырос спрос на аренду жилья.

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