В Минсоцполитики планируют бороться с этой проблемой.

В Украине женщины зарабатывают в несколько раз меньше, чем мужчины depositphotos.com

В Украине женщины получают на 21% более низкую заработную плату, чем мужчины. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

“Сейчас в Украине женщины получают, например, на 21% ниже заработную плату по сравнению с мужчинами. Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы“, - рассказала Соколовская.

По ее словам, по сути это “неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом“.

Читай также: Журналисты из США рассказали о своих зарплатах

Министр акцентировала, что в такой ситуации нужно работать над изменениями. И речь идет не только об уравнении оплаты труда, но также и о создании условий, чтобы молодые мамы могли иметь возможность и желание возвращаться на работу после родов.

“И речь не только об уравнении уровней оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий: чтобы матери могли при желании возвращаться на рынок труда после рождения детей, чтобы работодатели развивали соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, чтобы отцы все больше привлекались к уходу за детьми, страна развивала дошкольное образование, чтобы мы преодолевали стереотипы, чтобы больше женщин было на руководящих должностях и многое другое“, - отметила Соколовская.

В Украине женщины получают на 21% более низкую заработную плату, чем мужчины facebook.com

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, за задержку каких выплат положена компенсация.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram