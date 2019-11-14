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В Украине женщины зарабатывают в несколько раз меньше, чем мужчины

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В Минсоцполитики планируют бороться с этой проблемой.
В Украине женщины зарабатывают в несколько раз меньше, чем мужчины
В Украине женщины зарабатывают в несколько раз меньше, чем мужчины
depositphotos.com

В Украине женщины получают на 21% более низкую заработную плату, чем мужчины. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

“Сейчас в Украине женщины получают, например, на 21% ниже заработную плату по сравнению с мужчинами. Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы“, - рассказала Соколовская.

По ее словам, по сути это “неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом“.

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Министр акцентировала, что в такой ситуации нужно работать над изменениями. И речь идет не только об уравнении оплаты труда, но также и о создании условий, чтобы молодые мамы могли иметь возможность и желание возвращаться на работу после родов.

“И речь не только об уравнении уровней оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий: чтобы матери могли при желании возвращаться на рынок труда после рождения детей, чтобы работодатели развивали соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, чтобы отцы все больше привлекались к уходу за детьми, страна развивала дошкольное образование, чтобы мы преодолевали стереотипы, чтобы больше женщин было на руководящих должностях и многое другое“, - отметила Соколовская.

В Украине женщины получают на 21% более низкую заработную плату, чем мужчины
В Украине женщины получают на 21% более низкую заработную плату, чем мужчины
facebook.com
 

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, за задержку каких выплат положена компенсация.

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Теги: зарплата, работа, гендерное неравенство
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.11.2019, 12:37
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гость
Поразносилась мохнатка у украинских женщин...Даже на ленинградке за сеанс секса с украинкой продавцы "мяса в трусах" берут 1500-2000 руб.
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