Депутаты рассматривают проект госбюджета-2020 — трансляция
Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание.
Депутаты Верховной Рады Украины сегодня рассматривают во втором чтении законопроект №2000 “О Государственном бюджете Украины на 2020 год“.
Также депутаты рассмотрят законопроект 2144 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины“.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание.
Напомним, в бюджете-2020 изменили прогноз курса доллара.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил
Им же еще нужно и войну вести против Украины, да и не только.