Депутаты рассматривают проект госбюджета-2020 — трансляция

Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание.

Депутаты Верховной Рады Украины сегодня рассматривают во втором чтении законопроект №2000 “О Государственном бюджете Украины на 2020 год“.

Также депутаты рассмотрят законопроект 2144 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины“.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание.

Напомним, в бюджете-2020 изменили прогноз курса доллара.

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