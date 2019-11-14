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Депутаты рассматривают проект госбюджета-2020 — трансляция

Комментариев: 2
Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание.
Депутаты рассматривают проект госбюджета-2020
Депутаты рассматривают проект госбюджета-2020
depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады Украины сегодня рассматривают во втором чтении законопроект №2000 “О Государственном бюджете Украины на 2020 год“.

Также депутаты рассмотрят законопроект 2144 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины“.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание.

Напомним, в бюджете-2020 изменили прогноз курса доллара.

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Теги: Госбюджет, Верхована Рада, депутаты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.11.2019, 12:55
Оценка:  0
гость
11:54, ты сейчас описал ситуации в России, где кроме огромных расходов на силовиков еще и около трети бюджета идет вообще по закрытым/засекреченным статьям.
Им же еще нужно и войну вести против Украины, да и не только.
гость  (аноним)  14.11.2019, 11:54
Оценка:  -1
гость
Бюджет полицейского государства ! Ничего не поменялось после перевыборов.Стало только хуже ! Послать бы этих всех слуг по адресу всем известному, только вот приходится ждать...
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