Президент подписал закон об обличителях коррупции

Закон уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

“Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками”, – говорится в сообщении.

Закон уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей (лица, сообщившие о коррупционном деянии) через телефонные линии, официальные веб-сайты и сообщения в СМИ, сотрудничать с ними, обеспечивать их защиту, привлекать к ответственности нарушителей их прав.

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Стоит отметить, что государство гарантирует обличителю защиту, а также анонимность.

Документом определяется правовой статус обличителей коррупции:

права и гарантии защиты обличителей;

нормируется порядок раскрытия обличителем коррупции информации;

предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

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