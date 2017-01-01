Президент подписал закон об обличителях коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
“Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками”, – говорится в сообщении.
Закон уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей (лица, сообщившие о коррупционном деянии) через телефонные линии, официальные веб-сайты и сообщения в СМИ, сотрудничать с ними, обеспечивать их защиту, привлекать к ответственности нарушителей их прав.
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Стоит отметить, что государство гарантирует обличителю защиту, а также анонимность.
Документом определяется правовой статус обличителей коррупции:
права и гарантии защиты обличителей;
нормируется порядок раскрытия обличителем коррупции информации;
предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.
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