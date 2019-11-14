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"Киевоблгаз" считает, что нужно повышать тарифы

Комментариев: 6
Компания заявляет об убытках.
Дмитрий Дронов
Дмитрий Дронов
facebook.com/kyivoblgas

“Киевоблгаз“ заявил об убыточности компании и считает, что тарифы на его услуги нужно повысить. Об этом сообщил председатель правления компании Дмитрий Дронов в Facebook.

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Дронов акцентировал, что тарифы на газ покрывают лишь 26% средств, которые нужно выделять на ремонт газопроводов.

По его словам, с 2014 года расходы “Киевоблгаза“ достигли более 6 млрд грн и из-за недофинансирования отрасли убытки составляют 1,8 млрд грн.

“Потребитель природного газа должен понимать, что когда он платит платежки за газ, то только 10% от стоимости получает газораспределительная компания“, – отмечает Дронов.

Газораспределительная компания получает лишь 10% от стоимости газа
Газораспределительная компания получает лишь 10% от стоимости газа
facebook.com/kyivoblgas

Представитель компании заявляет, что заработные платы на предприятии в 1,5 раза ниже, чем на других промышленных предприятиях.

“Если ничего не менять, возникает огромный риск безопасности газоснабжения. Чтобы не привести к критическому состоянию, регуляторному органу, НКРЭКУ, необходимо утвердить газораспределительным компаниям экономически обоснованный тариф, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы и условий труда“, – добавил он.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о ценах на газ в ноябре.

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Теги: тарифы на газ, коммуналка, киевоблгаз
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Комментариев (6)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  14.11.2019, 14:15
Оценка:  +1
гость
Так долги за ЖКХ многомиллиардные, какой смысл их увеличивать высокими тарифами, если народ и так не платит?
гость  (аноним)  14.11.2019, 13:57
Оценка:  +1
гость
Все правильно, лох должен страдать, особенно куяне! Ведь это они допустили к себе в 2014 году осатаневших бандеровских вуйков которые совершили гос.переворот. Теперь кушайте-с и радуйтесь! БУ-ГА-ГА!!!
гость  (аноним)  14.11.2019, 13:43
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 14.11.2019, 13:35

А у тебя он (йух) как у наполеона? засушеный и скрюченый 5-ти сантиметровый червячок толщиной с карандаш?
Иначе не был бы озабочен секс-мриями!
гость  (аноним)  14.11.2019, 13:38
Оценка:  0
гость
Та що вы такэ кажэтэ?Жизнь становится все лучше и дешевле!Чи ни?
Кстати:Япония приглашала команду из"ДНР"для участия в кубке мира по каратэ
Укры знали, но до конца турнира боялись возбухать: а то голой пяткой в лоб как кувалдой схлопочут.А укры самый ссыкливый2 и лживый народишко!
гость  (аноним)  14.11.2019, 13:35
Оценка:  -1
гость
Иди на йух сука!
гость  (аноним)  14.11.2019, 13:34
Оценка:  -2
гость
А я считаю вас пи3дить надо. Не кровати переставлять надо , а проституток менять надо.
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