"Киевоблгаз" считает, что нужно повышать тарифы
“Киевоблгаз“ заявил об убыточности компании и считает, что тарифы на его услуги нужно повысить. Об этом сообщил председатель правления компании Дмитрий Дронов в Facebook.
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Дронов акцентировал, что тарифы на газ покрывают лишь 26% средств, которые нужно выделять на ремонт газопроводов.
По его словам, с 2014 года расходы “Киевоблгаза“ достигли более 6 млрд грн и из-за недофинансирования отрасли убытки составляют 1,8 млрд грн.
“Потребитель природного газа должен понимать, что когда он платит платежки за газ, то только 10% от стоимости получает газораспределительная компания“, – отмечает Дронов.
Представитель компании заявляет, что заработные платы на предприятии в 1,5 раза ниже, чем на других промышленных предприятиях.
“Если ничего не менять, возникает огромный риск безопасности газоснабжения. Чтобы не привести к критическому состоянию, регуляторному органу, НКРЭКУ, необходимо утвердить газораспределительным компаниям экономически обоснованный тариф, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы и условий труда“, – добавил он.
Напомним, в Нафтогазе рассказали о ценах на газ в ноябре.
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