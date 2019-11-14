"Киевоблгаз" считает, что нужно повышать тарифы

Компания заявляет об убытках.

“Киевоблгаз“ заявил об убыточности компании и считает, что тарифы на его услуги нужно повысить. Об этом сообщил председатель правления компании Дмитрий Дронов в Facebook.

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Дронов акцентировал, что тарифы на газ покрывают лишь 26% средств, которые нужно выделять на ремонт газопроводов.

По его словам, с 2014 года расходы “Киевоблгаза“ достигли более 6 млрд грн и из-за недофинансирования отрасли убытки составляют 1,8 млрд грн.

“Потребитель природного газа должен понимать, что когда он платит платежки за газ, то только 10% от стоимости получает газораспределительная компания“, – отмечает Дронов.

Газораспределительная компания получает лишь 10% от стоимости газа facebook.com/kyivoblgas

Представитель компании заявляет, что заработные платы на предприятии в 1,5 раза ниже, чем на других промышленных предприятиях.

“Если ничего не менять, возникает огромный риск безопасности газоснабжения. Чтобы не привести к критическому состоянию, регуляторному органу, НКРЭКУ, необходимо утвердить газораспределительным компаниям экономически обоснованный тариф, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы и условий труда“, – добавил он.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о ценах на газ в ноябре.



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