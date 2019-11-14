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В Украине в декабре вырастут пенсии

Комментариев: 4
Планируют пересчитать минимальную пенсию.
В Украине в декабре вырастут пенсии
В Украине в декабре вырастут пенсии
depositphotos.com

В Укpаине с 1 декабря планируют пересчитать минимальную пенсию. Это предусмотрено в Государственном бюджете и связанно с ростом прожиточного минимума. Об этом рассказали в эфире “1 + 1“.

Как известно, на 74 гpивны вырастет минимальная выплата для тех, кто вышел на пенсию по возрасту и тех, кто имеет инвалидность. Они будут получать 1638 гpивен. Увеличение выплат не коснется работающих пенсионеров.

Напомним, эксперты рассказали, как украинцы могут покупать себе пенсию.

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Теги: пенсии, выплаты
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.11.2019, 15:44
Оценка:  0
гость
А какой заголовок статьи , млять. Суки. Чтоб вы yдaвились этими 74 гривнами, кто такие переcчёты делает. Нет слов, одни эмоции. Дальше БМ не пропустит, то что хотелось бы написать про этих пидapacoв у влacти.
гость  (аноним)  14.11.2019, 15:33
Оценка:  0
гость
tamarakoren 14.11.2019, 15:26

мне поху на зеленых, но расскажи cвин0выe6анный при пете разве было не так? разве народ не рассказывал что з\п и пенсий хватает только на коммуналку? у вас постоянно ктото виноват - россия, путин, теперь зеленый. когда он уйдет снова путин будет и так по кругу
tamarakoren    14.11.2019, 15:26
Оценка:  -1
tamarakoren
на 5 кг картошки купит,остальная пенсия уйдёт за отопление,как рах подгадали.Райське життя,здобули и хуже-не-будет,ага.73!
гость  (аноним)  14.11.2019, 15:22
Оценка:  +1
гость
Да пошли вы на х...у..й
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