В Украине в декабре вырастут пенсии

Планируют пересчитать минимальную пенсию.

В Укpаине с 1 декабря планируют пересчитать минимальную пенсию. Это предусмотрено в Государственном бюджете и связанно с ростом прожиточного минимума. Об этом рассказали в эфире “1 + 1“.

Как известно, на 74 гpивны вырастет минимальная выплата для тех, кто вышел на пенсию по возрасту и тех, кто имеет инвалидность. Они будут получать 1638 гpивен. Увеличение выплат не коснется работающих пенсионеров.

Напомним, эксперты рассказали, как украинцы могут покупать себе пенсию.



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