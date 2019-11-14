В Украине в декабре вырастут пенсии
Планируют пересчитать минимальную пенсию.
В Укpаине с 1 декабря планируют пересчитать минимальную пенсию. Это предусмотрено в Государственном бюджете и связанно с ростом прожиточного минимума. Об этом рассказали в эфире “1 + 1“.
Как известно, на 74 гpивны вырастет минимальная выплата для тех, кто вышел на пенсию по возрасту и тех, кто имеет инвалидность. Они будут получать 1638 гpивен. Увеличение выплат не коснется работающих пенсионеров.
Напомним, эксперты рассказали, как украинцы могут покупать себе пенсию.
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мне поху на зеленых, но расскажи cвин0выe6анный при пете разве было не так? разве народ не рассказывал что з\п и пенсий хватает только на коммуналку? у вас постоянно ктото виноват - россия, путин, теперь зеленый. когда он уйдет снова путин будет и так по кругу