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Депутаты проголосовали за изменения в Бюджетном кодексе

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Этот законопроект необходим для принятия закона о госбюджете на 2020 год.
Депутаты проголосовали за изменения в Бюджетном кодексе
Депутаты проголосовали за изменения в Бюджетном кодексе
Пресс-служба Верховной Рады

Депутаты приняли законопроект №2144 с поправками в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия закона о государственном бюджете на 2020 год. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Законопроект №2144 во втором чтении поддержали 282 парламентариев при необходимых 226.

Законопроект включает в себя многочисленные правки, среди которых и №209. Правка предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах.

Также проект закона предполагает создание Долгового Агентства, для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению государственным долгом.

Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

Напомним, президент подписал закон об обличителях коррупции.

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Теги: Верхована Рада, Бюджетный кодекс, Госбюджет
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