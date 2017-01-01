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Министр назвала строки решения проблемы госдолга

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Проблема долга Украины будет решена за год-два, заявила министр финансов. По словам Маркаровой, отношение госдолга к ВВП постепенно снижается.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
Пресс-служба Минфина

Проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, представляя в Верховной раде проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

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Как отметила министр, отношение госдолга к ВВП постепенно снижается, а ставки, по которым Минфин привлекает новые заимствования, падают.

“Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дают результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны“, - сообщила она.

Также сегодня Рада поддержала создание Долгового агентства. Решение поддержали 282 народных депутата. Сообщается, что переход к новой системе управления государственным долгом позволит достичь трех целей:

  • Ожидается, что работая как отдельный центральный орган исполнительной власти, Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов. Это должно повысить доверие инвесторов и прогнозируемость процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе.
  • Институциональная способность, которой будет наделено Долговое агентство, позволит применять инструменты по управлению государственным долгом. Ожидается, что потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.
  • Долговое агентство будет использовать рыночные инструменты управления ликвидностью. Это должно помочь сформировать дополнительные доходы бюджета.

Также сообщается, что Минфин после вступления в силу этого закона, будет определять только стратегические цели для Долгового агентства за разработку и утверждение дальнейших стратегий.

Напомним, Маркарова рассказала, когда продолжаться переговоры с МВФ.

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Теги: Минфин, долги, госдолг, Оксана Маркарова
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