Министр назвала строки решения проблемы госдолга
Проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, представляя в Верховной раде проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.
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Как отметила министр, отношение госдолга к ВВП постепенно снижается, а ставки, по которым Минфин привлекает новые заимствования, падают.
“Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дают результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны“, - сообщила она.
Также сегодня Рада поддержала создание Долгового агентства. Решение поддержали 282 народных депутата. Сообщается, что переход к новой системе управления государственным долгом позволит достичь трех целей:
- Ожидается, что работая как отдельный центральный орган исполнительной власти, Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов. Это должно повысить доверие инвесторов и прогнозируемость процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе.
- Институциональная способность, которой будет наделено Долговое агентство, позволит применять инструменты по управлению государственным долгом. Ожидается, что потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.
- Долговое агентство будет использовать рыночные инструменты управления ликвидностью. Это должно помочь сформировать дополнительные доходы бюджета.
Также сообщается, что Минфин после вступления в силу этого закона, будет определять только стратегические цели для Долгового агентства за разработку и утверждение дальнейших стратегий.
Напомним, Маркарова рассказала, когда продолжаться переговоры с МВФ.
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