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В Украине хотят обложить налогами стриминговые платформы и соцсети

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Следует отметить, что Netflix и западные соцсети сегодня не имеют офисов в Украине.
Netflix и западные соцсети сегодня не имеют офисов в Украине
Netflix и западные соцсети сегодня не имеют офисов в Украине
depositphotos.com

Комитет по гуманитарной и информационной политике разрабатывает законопроект, в котором говорится о налогообложении стриминговых платформ и социальных сетей. Об этом LB.ua рассказал председатель комитета Александр Ткаченко.

“Мы предлагаем регистрацию в Украине. Эти платформы, если они зарубежные, не платят налогов в Украине, хотя имеют пользователей, которые платят им деньги. Также соцсети получают деньги от рекламы от украинских пользователей. Куда идут налоги? Мы можем задать такой вопрос?“ , - отметил Ткаченко.

Согласно концепции законопроекту о медиа, такие сервисы, как Netflix, Megogo, OLL.tv являются нелинейными аудиовизуальными медиа, а соцсети - провайдерами платформ общего доступа к информации.

Netflix и западные соцсети сегодня не имеют офисов в Украине.

Напомним, за полгода Facebook удалил более трех млрд фейковых аккаунтов.

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Теги: соцсети, законопроект, Ткаченко
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Путин_xyйло    14.11.2019, 17:31
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Путин_xyйло
Налог на Гугл по слуго-народски!
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