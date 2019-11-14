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"Вы отменили экономическое рабство" - Зеленский о земельном законе

Комментариев: 2
Президент поблагодарил депутатов за то, что они проголосовали за открытие рынка земли.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил нардепов за то, что они приняли в первом чтении законопроект об открытии рынка земли. Об этом президент заявил в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что депутаты таким образом “отменили действительно экономическое рабство“.

“Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от “Слуги народа”. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство“, – сказал он.

Зеленский считает, что с принятием этого закона “каждый украинец станет владельцем своей земли“.

Напомним, стало известно, сколько будет стоить гектар земли в Украине.

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Теги: Зеленский, рынок земли, мораторий на продажу земли
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Комментариев (2)
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Антибес    14.11.2019, 19:04
Оценка:  +1
Антибес
Зе,спасибо тебе уже сейчас говорят десятки миллионов китайских товарищей,которые благодаря этому Закону скоро приедут жить на СВОЮ землю.
гость  (аноним)  14.11.2019, 18:56
Оценка:  +3
гость
Теперь народ Украины полностью свободен!
И от денег и от своей земли!
Осталось сменить валюту с гривны на шекель...
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