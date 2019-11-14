"Вы отменили экономическое рабство" - Зеленский о земельном законе

Президент поблагодарил депутатов за то, что они проголосовали за открытие рынка земли.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил нардепов за то, что они приняли в первом чтении законопроект об открытии рынка земли. Об этом президент заявил в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что депутаты таким образом “отменили действительно экономическое рабство“.

“Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от “Слуги народа”. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство“, – сказал он.

Зеленский считает, что с принятием этого закона “каждый украинец станет владельцем своей земли“.

Напомним, стало известно, сколько будет стоить гектар земли в Украине.

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