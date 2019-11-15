Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине сообщили, сколько предприятий должно остаться в госсобственности

Комментариев: 3
В государственной собственности должно остаться только 766 предприятий, сообщил первый заместитель главы Минэкономики.
Павел Кухта
Павел Кухта
Facebook/Pavlo Kukhta

В государственной собственности должно остаться только 766 предприятий, сообщил первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта, передает Экономическая правда.

По его словам, в первом полугодии госпредприятия уже показали 8,3 млрд грн убытков.

“Приватизация должна происходить и быстро. В следующем году планируем продать не менее пяти крупных предприятий и 300 малых. Предложим изменения в законодательство, чтобы аграрные ГП продавать по облегченной процедуре, поскольку там есть земля“, - сказал замминистра.

По данным Минэкономики, сейчас в госсобственности находится 3643 объекта.

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидируют 1261 госпредприятие. Минэкономики будет выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив.

Напомним, Антонов продал первый самолет за 4 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Минэкономики, предприятие, Кабмин Украины, предприятия, госпредприятие, госпредприятия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.11.2019, 12:58
Оценка:  0
гость
Когда уже депутатов сократят наполовину?
Путин_xyйло    15.11.2019, 12:45
Оценка:  0
Путин_xyйло
А когда сельхоз земля закончится, что слуги следующее продавать станут? Или кого??
гость  (аноним)  15.11.2019, 12:19
Оценка:  0
гость
чтобы аграрные ГП продавать по облегченной процедуре, поскольку там есть земля“,

Так вот где СОБАКА ЗАРЫТА! А вообще-то в госсобственности должно остаться 666 самых убыточных и никому не нужных предприятий. Так символично!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь