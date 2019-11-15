В Кабмине сообщили, сколько предприятий должно остаться в госсобственности
В государственной собственности должно остаться только 766 предприятий, сообщил первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта, передает Экономическая правда.
По его словам, в первом полугодии госпредприятия уже показали 8,3 млрд грн убытков.
“Приватизация должна происходить и быстро. В следующем году планируем продать не менее пяти крупных предприятий и 300 малых. Предложим изменения в законодательство, чтобы аграрные ГП продавать по облегченной процедуре, поскольку там есть земля“, - сказал замминистра.
По данным Минэкономики, сейчас в госсобственности находится 3643 объекта.
Ранее сообщалось, что в Украине ликвидируют 1261 госпредприятие. Минэкономики будет выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив.
Напомним, Антонов продал первый самолет за 4 года.
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Полная версия правил
Так вот где СОБАКА ЗАРЫТА! А вообще-то в госсобственности должно остаться 666 самых убыточных и никому не нужных предприятий. Так символично!