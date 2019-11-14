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В Украине замедлился рост экономики

Комментариев: 3
В третьем квартале текущего года украинская экономика выросла на 4,2%, тогда как по итогам второго квартала рост составлял 4,6%.
ВВП в этом году показывает рост выше 4%, говорят в Госстате
ВВП в этом году показывает рост выше 4%, говорят в Госстате
depositphotos.com

По предварительной оценке валовый внутренний продукт Украины в третем квартале 2019 года вырос на 4,2% в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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По сравнению со вторым кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,7%.

Стоит отметить, что за первое полугодие рост ВВП Украины составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%.

Но уже в июле рост замедлился до 4%, а в августе - до 3,6%.

Напомним, Регулятор назвал причину рекордной прибыли банков.

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Теги: экономика, ВВП, экономика Украины, Госстат
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.11.2019, 19:08
Оценка:  0
гость
При Кучме максимальный рост был 10 % и это было ОЧЕНЬ много, говорили про перегрев экономики. А сейчас 4% и в это кто-то верит?
гость  (аноним)  14.11.2019, 18:56
Оценка:  0
гость
Я фигею просто... Во всех странах рост экономики измеряется десятыми долями %, ну у самых крутых 1-4% годовых, а тут 4,6 в квартал, около 20% в год.
Где деньги Зин?
гость  (аноним)  14.11.2019, 18:55
Оценка:  0
гость
Не может быть!
А чего же курс доллара падает, а цены растут???
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