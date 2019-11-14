В Украине замедлился рост экономики

В третьем квартале текущего года украинская экономика выросла на 4,2%, тогда как по итогам второго квартала рост составлял 4,6%.

ВВП в этом году показывает рост выше 4%, говорят в Госстате depositphotos.com

По предварительной оценке валовый внутренний продукт Украины в третем квартале 2019 года вырос на 4,2% в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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По сравнению со вторым кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,7%.

Стоит отметить, что за первое полугодие рост ВВП Украины составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%.

Но уже в июле рост замедлился до 4%, а в августе - до 3,6%.

Напомним, Регулятор назвал причину рекордной прибыли банков.

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