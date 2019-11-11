Украина импортировала рекордное количество картофеля

При этом, стоит отметить, что картошка не самый ходовой продукт в супермаркетах.

В октябре Украина ввезла 92,6 тыс тонн товарного картофеля, установив таким образом рекорд. Поскольку это больше, чем когда-либо в истории страны за целый год, сообщили в Украинской плодоовощной ассоциации.

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Всего же с начала сезона Украина уже импортировала более 142 тыс тонн картофеля, что в 529 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона. Аграрии отмечают, что ситуация просто критична.

Но, согласно данным ценового мониторинга EastFruit, цены на картофель существенно не снизились. Цена на культуру в этот период колебалась в пределах от 8 до 11 грн/кг. Как отмечается, картошку продают, в основном, по 9 грн/кг. Это говорит о том, что сейчас цены на этот продукт в Украине выше, чем в Польше, в среднем на 2,5 грн/кг.

Стоит отметить, что картошка не самый ходовой товар в супермаркетах.

“Несмотря на то, что картофель является наиболее потребляемым в Украине продуктом плодоовощной отрасли, если верить данным статистики, объемы его продаж в натуральном измерении в сетях супермаркетов страны меньше, чем, например, объемы продаж цитрусовых или бананов“, - говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Эксперты прогнозируют рост спроса на картофель в период начала новогодних праздников, но сразу после Нового года спрос сразу снизится.

Напомним, Украина отправила в Китай первую партию говядины.



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