Как проверить, воруют ли у вас электричество: Советы

Прежде всего следует проанализировать собственные расходы на электричество. Часто приборы могут быть более энергозатратными, чем кажется на первый взгляд.

В Украине не раз случались ситуации, когда кто-ко у кого-то ворует электричество depositphotos.com

В Украине не раз случались ситуации, когда кто-то у кого-то ворует электричество. Но перед тем, как выдвинуть обвинения, следует все тщательно проверить. Как это сделать, рассказали в ДТЭК Киевские электросети.

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Первый сигнал — это завышенные показатели на счетчиках. Следует хорошенько обдумать, нет ли у вас приборов, которые потребляют много энергии. Если нет, приступайте к проверке.

Первое, что нужно сделать для самостоятельной проверки - отключить в доме все электрические приборы. Причем не просто кнопкой на пульте, но и обязательно из розетки. Электроника в “спящем режиме“ (stand-by) также потребляет энергию. После отключения всего электрооборудования в доме счетчик должен остановиться:

индукционный счетчик (старая модель) - диск замер и прекратил вращаться;

электронный счетчик (современные модели) - светодиод нагрузки прекратил мигать и начал непрерывно светиться, начисления прекратилось.

Если счетчик остановился, то будьте спокойны — вы платите по счетам только за свое энергопотребление.

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Если после всех проверок счетчик все равно продолжает работать, это может происходить по нескольким причинам: кто-то действительно пытается пользоваться электроэнергией за ваш счет или же все намного проще — у ваше счетчика есть неисправность. В любом случае, вам следует обратиться к специалистам:

в случае подозрения о несанкционированном подключении - к управителю (ЖЭКу, ОСМД, управляющей компании) вашего дома. Он направит вам электрика, который зафиксирует и отключит такую врезку;

в случае подозрения о неисправности счетчика - в ДТЭК Киевские электросети. Специалисты компании проверят корректность работы прибора и, в случае необходимости, заменят его.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий.

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