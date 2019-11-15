Сколько платят молодым специалистам в Украине

Больше всего заинтересованы в начинающих специалистах IT-компании.

Чаще всего молодым специалистам без опыта работы предлагали должности менеджеров по продажам и консультантов depositphotos.com

В Украине достаточно много молодых специалистов, начинающих карьеру абсолютно в разных сферах. Именно поэтому уровень конкуренции тут порой выше, чем среди опытных работников. Сколько украинские работодатели готовы платить новичкам, проанализировал портал hh.ua.

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Анализ вакансий показывает: больше всего заинтересованы в начинающих специалистах IT-компании. Достаточно активно ищут также новичков работодатели из отраслей “Услуги для бизнеса“ и “Образовательные учреждения“ - от них было опубликовано 13% и 12% вакансий соответственно. В ТОП-10 отраслей также вошли СМИ, маркетинговые и PR-агентства, учреждения розничной торговли, финансовые учреждения и тому подобное.

Больше всего заинтересованы в начинающих специалистах IT-компании kiev.hh.ua

Какую работу предлагают

Чаще всего молодым специалистам без опыта работы предлагали должности менеджеров по продажам и консультантов - на эти специальности приходилось 26% и 13% открытых вакансий. В каждой 10 вакансии речь шла о работе маркетологом, SMM-менеджером или PR-менеджером. Немного реже (9% и 8% соответственно) специалиста без опыта работы были готовы трудоустроить разработчиком программного обеспечения или на административную позицию.

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Сколько готовы платить

Чуть больше трети работодателей, которые в течение 2019 искали сотрудников без опыта работы, были готовы платить от 6 100 грн до 12 000 грн, еще 33% предлагали зарплату в диапазоне от 12 100 грн до 17 900 грн . Встречались вакансии и с зарплатой более 25000 грн: например, работнику в цех по сборке каркасно-панельных конструкций предлагали заработную плату до 35000 грн, оператору контакт-центра со знанием немецкого языка - 25 000 грн, а гиду для иностранцев по Чернобыльской зоне, который знает английский на разговорном уровне и владеет еще одним иностранным языком - до 1200 евро.

Напомним, сколько украинцев получают зарплату в “конвертах“.

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