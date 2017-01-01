В каких случаях можно переносить ежегодный отпуск - Управление Гоструда
Новый срок ежегодного отпуска устанавливается по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Полтавской области.
“Ежегодный отпуск по инициативе собственника или уполномоченного им органа, как исключение, может быть перенесен на другой период только по письменному согласию работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) в случае, когда предоставление ежегодного отпуска в ранее обусловленный период может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, учреждения, организации, и при условии, что часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней будет использована в текущем рабочем году“, – говорится в сообщении.
Когда отпуск могут перенести:
если работник временно является нетрудоспособным
в случае выполнения работником государственных или общественных обязанностей, если, согласно законодательству, он подлежит освобождению на это время от основной работы с сохранением заработной платы
в случае наступления срока отпуска по беременности и родам
в случае совпадения ежегодного отпуска с отпуском в связи с обучением.
Работник может сам требовать переноса отпуска в таких случаях:
нарушения владельцем или уполномоченным им органом срока письменного уведомления работника о времени предоставления отпуска (ч. 5 ст. 79 КЗоТ)
несвоевременной выплаты собственником или уполномоченным им органом заработной платы работнику за время ежегодного отпуска (ч. 3 ст. 115 КЗоТ).
В то же время работодателю запрещается:
непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд
непредоставление ежегодных отпусков в течение рабочего года лицам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, имеющим право на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжелых условиях или с особым характером труда.
Напомним, треть украинцев не были в отпуске в этом году.
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